Александр Лукашенко поздравил всех американцев с Днем Независимости

Источник материала: БT

В Штатах сегодня праздник - День Независимости. Он приурочен к принятию в 1776 году декларации, провозглашавшей свободу Соединенных Штатов от Великобритании. Это главный национальный праздник страны, второй год подряд его отмечают без традиционных парадов и концертов. Американский народ поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

От имени народа Республики Беларусь и от себя лично поздравляю всех американцев с Днем Независимости. Наши народы очень хорошо знают настоящую цену своего суверенитета, вместе сражались за него во время мировых войн прошлого века с оружием в руках и готовы защищать свою независимость во имя мира, стабильности и безоблачного будущего своих детей. Сегодня Беларусь и США реализуют ряд значимых проектов – от экономических до гуманитарных – в общих интересах, взаимно обогащая друг друга. Убежден, что разноплановые связи между представителями бизнеса, простыми гражданами неподвластны политической конъюнктуре и станут залогом доверительных и уважительных отношений. В этот особенный день искренне желаю всем жителям США мира, солидарности и уверенности в завтрашнем дне.

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