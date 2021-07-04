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Александр Лукашенко поздравил всех американцев с Днем Независимости

05.07.2021 06:31 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В Штатах сегодня праздник -   День Независимости. Он приурочен к принятию в 1776 году декларации, провозглашавшей свободу Соединенных Штатов от Великобритании. Это главный национальный праздник страны, второй год подряд его отмечают без традиционных парадов и концертов. Американский народ поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

От имени народа Республики Беларусь и от себя лично поздравляю всех американцев с Днем Независимости. Наши народы очень хорошо знают настоящую цену своего суверенитета, вместе сражались за него во время мировых войн прошлого века с оружием в руках и готовы защищать свою независимость во имя мира, стабильности и безоблачного будущего своих детей. Сегодня Беларусь и США реализуют ряд значимых проектов – от экономических до гуманитарных – в общих интересах, взаимно обогащая друг друга. Убежден, что разноплановые связи между представителями бизнеса, простыми гражданами неподвластны политической конъюнктуре и станут залогом доверительных и уважительных отношений. В этот особенный день искренне желаю всем жителям США мира, солидарности и уверенности в завтрашнем дне.


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В Штатах сегодня праздник -   День Независимости. Он приурочен к принятию в 1776 году декларации, провозглашавшей свободу Соединенных Штатов от Великобритании. Это...
 
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