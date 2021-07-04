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Президент напутствовал молодежь на неделе на Республиканском балу выпускников

05.07.2021 06:31 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

К теме национальной идентичности, к героическому подвигу наших защитников возвращались и на Республиканском балу выпускников. Президент ежегодно собирает лучших, чтобы им лично дать напутствие во взрослую жизнь.

Александр Лукашенко признался, глядя на этих ребят - красивых, молодых, успешных и амбициозных, он всегда испытывает чувство гордости за нашу страну. Конечно, у каждого поколения свои вызовы. Мы наследники героев, которые спасли Европу от нацизма. Быть достойными тех, кто созидал наше будущее. Пожелание от главы государства тем, кто и будет строить наше завтра.

В одном зале более двух сотен выпускников со всех уголков страны. Искренние слова от главы государства каждому: педагогам - благодарность за труд, результатом которого можно сегодня гордиться, ребятам - напутствие во взрослую жизнь. Может быть не сразу, но у них обязательно все будет. Президент скажет, что все и всегда получается у тех, кто предан своему делу, кто предан своей стране.

Приглашение на бал - это подарок за старания и успехи за все непростые, но очень интересные студенческие годы, кульминация учебы и мотивация к будущим достижениям.


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К теме национальной идентичности, к героическому подвигу наших защитников возвращались и на Республиканском балу выпускников. Президент ежегодно собирает...
 
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