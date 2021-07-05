ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: открытость и взаимное уважение являются фундаментом для развития сотрудничества с Венесуэлой

05.07.2021 10:13 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и жителей этой страны с национальным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что 210 лет назад, объединенный одной идеей, венесуэльский народ проявил яркую решительность и провозгласил о независимости своей страны. Сегодня государство во главе с Николасом Мадуро продолжает согласно заветам Симона Боливара отстаивать неотъемлемое право на суверенитет и достоинство.

"Во время нарастания разногласий в международных отношениях с особенным удовольствием отмечаю единство ценностей Минска и Каракаса, а также безусловную поддержку, которую Венесуэла демонстрирует Беларуси. Убежден, что открытость и взаимное уважение являются отличным фундаментом для дальнейшего поступательного развития двустороннего сотрудничества в различных отраслях", - говорится в поздравлении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства отметил, что 210 лет назад, объединенный одной идеей, венесуэльский народ проявил яркую решительность и провозгласил о независимости своей...
 
Новости дня
Новости политики
 
Александр Лукашенко поздравил всех американцев с Днем Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by