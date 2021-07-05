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Венесуэла отмечает национальный праздник
05.07.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
210 лет назад народ Венесуэлы провозгласил о независимости своей страны и сегодня продолжает отстаивать неотъемлемое право на суверенитет. С праздником независимости президента Венесуэлы Николаса Мадуро и жителей страны
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210 лет назад народ Венесуэлы провозгласил независимость своей страны и сегодня продолжает отстаивать неотъемлемое право на суверенитет. С праздником...
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