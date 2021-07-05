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Венесуэла отмечает национальный праздник

05.07.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

210 лет назад народ Венесуэлы провозгласил о независимости своей страны и сегодня продолжает отстаивать неотъемлемое право на суверенитет. С праздником независимости президента Венесуэлы Николаса Мадуро и жителей страны поздравил глава белорусского государства


Александр Лукашенко отметил "единство ценностей Минска и Каракаса, а также безусловную поддержку, которую Венесуэла демонстрирует Беларуси".

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Теги: Минск
 
 
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210 лет назад народ Венесуэлы провозгласил независимость своей страны и сегодня продолжает отстаивать неотъемлемое право на суверенитет. С праздником...
 
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