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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Владимира Меньшова
05.07.2021 14:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста России
"Ушел из жизни выдающийся мастер сцены, любимый многими поколениями безгранично талантливый режиссер, блестящий актер и сценарист", - говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко отметил, что Владимир Меньшов достиг настоящих профессиональных высот, вписал незабываемую страницу в историю советского и российского искусства. "Светлая память об этом замечательном человеке всегда будет жить в наших сердцах", - подчеркнул глава государства.-0-
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"Ушел из жизни выдающийся мастер сцены, любимый многими поколениями безгранично талантливый режиссер, блестящий актер и сценарист", - говорится в соболезновании.
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