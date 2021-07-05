Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Владимира Меньшова

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Владимира Меньшова . Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ушел из жизни выдающийся мастер сцены, любимый многими поколениями безгранично талантливый режиссер, блестящий актер и сценарист", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что Владимир Меньшов достиг настоящих профессиональных высот, вписал незабываемую страницу в историю советского и российского искусства. "Светлая память об этом замечательном человеке всегда будет жить в наших сердцах", - подчеркнул глава государства.-0-