ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Владимира Меньшова

05.07.2021 14:45 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Владимира Меньшова. Об этом БЕЛТА  сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ушел из жизни выдающийся мастер сцены, любимый многими поколениями безгранично талантливый режиссер, блестящий актер и сценарист", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что Владимир Меньшов достиг настоящих профессиональных высот, вписал незабываемую страницу в историю советского и российского искусства. "Светлая память об этом замечательном человеке всегда будет жить в наших сердцах", - подчеркнул глава государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Ушел из жизни выдающийся мастер сцены, любимый многими поколениями безгранично талантливый режиссер, блестящий актер и сценарист", - говорится в соболезновании.
 
Новости дня
Новости политики
 
Венесуэла отмечает национальный праздник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by