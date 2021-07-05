МИД Литвы: офису Тихановской присвоен дипстатус

Офис экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской признан литовскими властями официальным представительством беларусской демократии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Литвы.

«Это решение является выражением продолжающейся поддержки беларусским НГО и гражданскому обществу со стороны Литвы», - пишет ведомство, добавляя, что данный шаг предпринят из-за «продолжающихся репрессий со стороны нелегитимного режима Лукашенко в Беларуси и насилия против собственного народа, который борется за свои права, свободы и за демократическое будущее страны».

Литовский МИД выражает надежду, что международное признание офиса Тихановской поможет демократическим силам Беларуси быть услышанными в своей стране.

«Офис Тихановской получил дипстатус в Литве. Это значит, что беларусский народ теперь имеет официальное представительство в странах ЕС», - говорится в сообщении официального телеграм-канала Светланы Тихановской.

Напомним, на президентских выборах 2020 года в Беларуси Светлана Тихановская была основным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко. Изначально принимать участие в выборах планировал ее муж Сергей Тихановский, но он был задержан, когда планировал подавать документы в ЦИК.