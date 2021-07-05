В Полоцке на выездном заседании президиума Совета Республики обсудили вопросы оздоровления нации

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Вопросы оздоровления нации обсудили в Полоцке на выездном заседании президиума Совета Республики. В решении проблем пьянства среди населения необходимо повысить роль трудовых коллективов и профсоюзных организаций. Такую точку зрения высказала председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Сегодня парламентарии работали в расширенном составе - к диалогу пригласили духовенство, руководителей министерств: здравоохранения, образования, МВД. Победить такое социальное зло, как алкоголизм, можно только сообща - такая мысль звучала в докладах всех спикеров. Заседание проходило в культурно-просветительском центре полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. Полоцкая епархия имеет опыт духовной реабилитации людей, которые страдают зависимостями. На заседании отметили, что именно асоциальный образ жизни родителей зачастую становится причиной изъятия детей из семьи. Только в этом году 5 тысяч детей признаны находящимися в социально опасном положении, более 600 органы опеки забрали из семьей. В состоянии алкогольного опьянения совершается подавляющее большинство преступлений в быту.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В нашей стране 18 тысяч сирот, из них в большей степени это социальные сироты, а социальное сиротство - это в большей степени пьянство родителей. Пьяный человек, человек под воздействием наркотиков может совершить все, что угодно. И преступление против своих родных и близких, преступление против своего государства и своего народа. Они более управляемы.Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Когда один человек подвержен недугу пьянства, алкоголизма, вокруг него около 10 человек страдают, причиняется им боль. По сути дела, это сказывается на состоянии всего общества. Как альтернатива - спорт и культура здорового образа жизни. Члены президиума Совета Республики побывали на легендарной ледовой арене Новополоцка. В 2019 году здесь открыли еще одну тренировочную крытую ледовую площадку. Кроме хоккеистов клуба "Химик", здесь оттачивают мастерство воспитанники СДЮШОР. С открытием новой площадки в школе появилось отделение шорт-трека. Также парламентарии посетили музей истории и культуры самого молодого города Беларуси.





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