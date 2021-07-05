МИД Украины: граница остается открытой, несмотря на заявления Лукашенко

Граница Беларуси с Украиной остается открытой, хоть Александр Лукашенко заявил, что поручил срочно закрыть границу из-за большого количества контрабандного оружия, перевозимого через нее.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках форума «Украина 30. Международная политика». Он оттметил, что заявления Лукашенко надо тщательно проверять.

«Александр Лукашенко - это человек, по которому нужно делать тщательные fact-checking (проверка фактов – ред.). И уверяю вас, что его заявление про контрабанду оружия с Украины в Беларусь не пройдет ни один fact-checking, потому что это не соответствует действительности. Как и его заявления о том, что граница закрылась», - сказал он.

Кулеба отметил, что, по его информации, граница продолжает работать. По его словам, «Украина не ищет конфликта», но всегда будет «жестко защищать свои интересы», если кто-то попытается ей этот конфликт навязать.

Напомним, Александр Лукашенко, выступая на празднике Дня Независимости в Минске, заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, из соседней страны в Беларусь поступает «огромное количество оружия».

В Госпогранслужбе Украины заявили , что случаев задержания контрабандного оружия на границе с Украиной стало даже меньше, че в прошлом году. А по информации белорусских пограничников, поступившей украинским, задержано всего 4 единицы оружия.

Тем временем, в Госпогранкомитете Беларуси говорят, что приняты дополнительные меры безопасности, границу охраняют в усиленном варианте. Но белорусы изменений пока не заметили. В понедельник, 5 июля пункты пропуска на границе с Украиной работали без изменений.

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Фото arc.construction