|
МИД Украины: граница остается открытой, несмотря на заявления Лукашенко
06.07.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Граница Беларуси с Украиной остается открытой, хоть Александр Лукашенко заявил, что поручил срочно закрыть границу из-за большого количества контрабандного оружия, перевозимого через нее.
Об этом
«Александр Лукашенко - это человек, по которому нужно делать тщательные fact-checking (проверка фактов – ред.). И уверяю вас, что его заявление про контрабанду оружия с Украины в Беларусь не пройдет ни один fact-checking, потому что это не соответствует действительности. Как и его заявления о том, что граница закрылась», - сказал он.
Кулеба отметил, что, по его информации, граница продолжает работать. По его словам, «Украина не ищет конфликта», но всегда будет «жестко защищать свои интересы», если кто-то попытается ей этот конфликт навязать.
Напомним, Александр Лукашенко, выступая на празднике Дня Независимости в Минске, заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, из соседней страны в Беларусь поступает «огромное количество оружия».
В Госпогранслужбе Украины
Тем временем, в Госпогранкомитете Беларуси говорят, что приняты дополнительные меры безопасности, границу охраняют в усиленном варианте. Но белорусы изменений пока не заметили. В понедельник, 5 июля пункты пропуска на границе с Украиной работали без изменений.
Подробнее об оружии из Украины -
Фото arc.construction
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граница Беларуси с Украиной остается открытой, хоть Александр Лукашенко заявил, что поручил срочно закрыть границу из-за большого количества контрабандного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)