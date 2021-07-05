ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Украины: граница остается открытой, несмотря на заявления Лукашенко

06.07.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Граница Беларуси с Украиной остается открытой, хоть Александр Лукашенко заявил, что поручил срочно закрыть границу из-за большого количества контрабандного оружия, перевозимого через нее.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках форума «Украина 30. Международная политика». Он оттметил, что заявления Лукашенко надо тщательно проверять.

«Александр Лукашенко - это человек, по которому нужно делать тщательные fact-checking (проверка фактов – ред.). И уверяю вас, что его заявление про контрабанду оружия с Украины в Беларусь не пройдет ни один fact-checking, потому что это не соответствует действительности. Как и его заявления о том, что граница закрылась», - сказал он.

Кулеба отметил, что, по его информации, граница продолжает работать. По его словам, «Украина не ищет конфликта», но всегда будет «жестко защищать свои интересы», если кто-то попытается ей этот конфликт навязать.

Напомним, Александр Лукашенко, выступая на празднике Дня Независимости в Минске, заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, из соседней страны в Беларусь поступает «огромное количество оружия».

В Госпогранслужбе Украины заявили, что случаев задержания контрабандного оружия на границе с Украиной стало даже меньше, че в прошлом году. А по информации белорусских пограничников, поступившей украинским, задержано всего 4 единицы оружия.

Тем временем, в Госпогранкомитете Беларуси говорят, что приняты дополнительные меры безопасности, границу охраняют в усиленном варианте. Но белорусы изменений пока не заметили. В понедельник, 5 июля пункты пропуска на границе с Украиной работали без изменений.

Подробнее об оружии из Украины - здесь.

Фото arc.construction

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граница Беларуси с Украиной остается открытой, хоть Александр Лукашенко заявил, что поручил срочно закрыть границу из-за большого количества контрабандного...
 
Новости дня
Новости политики
 
В Полоцке на выездном заседании президиума Совета Республики обсудили вопросы оздоровления нации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by