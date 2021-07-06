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На совещании во Дворце Независимости обсудят противодействие санкциям в отношении Беларуси
06.07.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Сегодня на совещании во Дворце Независимости обсудят противодействие санкциям в отношении Беларуси. Белый зал Дворца для совещаний с правительством в полном составе. Ответ на санкции, очевидно, будет по всем фронтам
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Сегодня на совещании во Дворце Независимости обсудят противодействие санкциям в отношении Беларуси. Белый зал Дворца для совещаний с правительством в полном...
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