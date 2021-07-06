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Лукашенко потребовал активнее реагировать на действия стран, призывающих "дожимать" Беларусь
06.07.2021 10:59 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству иностранных дел нужно активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к Беларуси. Такую задачу поставил глава государства Александр Лукашенко сегодня
"Рассчитываю услышать предложения Министерства иностранных дел о том, как будем выстраивать отношения со странами, которые сегодня вовсю носятся с призывами "дожимать" Беларусь. МИДу нужно активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к Беларуси. Какие ответные меры планируются в случае дальнейшего закручивания санкционной спирали? Давайте подумаем", - сказал белорусский лидер.
/Будет дополнено/.-0-
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Такую задачу поставил глава государства Александр Лукашенко сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам в отношении Беларуси.
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