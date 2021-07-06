Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству иностранных дел нужно активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к Беларуси. Такую задачу поставил глава государства Александр Лукашенко сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам в отношении Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рассчитываю услышать предложения Министерства иностранных дел о том, как будем выстраивать отношения со странами, которые сегодня вовсю носятся с призывами "дожимать" Беларусь. МИДу нужно активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к Беларуси. Какие ответные меры планируются в случае дальнейшего закручивания санкционной спирали? Давайте подумаем", - сказал белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-