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Лукашенко назвал европейские санкции карательной операцией на современный манер

06.07.2021 10:59 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские санкции - это фактически карательная операция на современный манер. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что вопрос вовсе не в посадке борта Ryanair в Минске или несоответствии белорусской государственной системы западным образцам. "Все эти "перемены" задумывались с одной целью: расчистить поле для своего бизнеса. Подобное мы уже наблюдали у наших южных соседей - украинцев. Уничтожили в Украине все производство, даже сельскохозяйственное. То же хотят и у нас. Все знают, что за санкциями стоят конкретные корпорации, финансирующие политические интересы ряда западных деятелей, многие из этих корпораций имеют криминальное прошлое, как и эти деятели", - заметил Александр Лукашенко.

По его словам, сегодня западные политики с высоких европейских трибун призывают покончить с властью и народом Беларуси, а из страны сделать сырьевой придаток Европы. "Но они не говорят, что фактически санкции ведь не против белорусской власти, а против народа, в первую очередь рабочих людей. Цель - лишить их доходов, выкинуть на улицу. Фактически это карательная операция на современный манер", - заявил глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент подчеркнул, что вопрос вовсе не в посадке борта Ryanair в Минске или несоответствии белорусской государственной системы западным образцам. "Все эти...
 
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