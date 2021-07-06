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"Беларусь хотят превратить в отстойник" - Лукашенко высказался о борьбе с нелегальной миграцией на границе
06.07.2021 10:59 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь занималась и продолжит заниматься основными вызовами на границе, но будет это делать так, как ей выгодно. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко
Глава государства отметил, что Беларусь всегда ответственно относилась к выполнению своих обязательств в области ядерного нераспространения, борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой, международной организованной преступностью. "Сегодня мы этим занимаемся, но ровно настолько, насколько это необходимо и выгодно нашей стране", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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"Беларусь хотят превратить в отстойник" - Лукашенко высказался о борьбе с нелегальной миграцией на границе
Глава государства отметил, что Беларусь всегда ответственно относилась к выполнению своих обязательств в области ядерного нераспространения, борьбы с...
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