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"Беларусь хотят превратить в отстойник" - Лукашенко высказался о борьбе с нелегальной миграцией на границе

06.07.2021 10:59 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь занималась и продолжит заниматься основными вызовами на границе, но будет это делать так, как ей выгодно. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания о противодействии санкционным мерам, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Беларусь всегда ответственно относилась к выполнению своих обязательств в области ядерного нераспространения, борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой, международной организованной преступностью. "Сегодня мы этим занимаемся, но ровно настолько, насколько это необходимо и выгодно нашей стране", - подчеркнул Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что Беларусь всегда ответственно относилась к выполнению своих обязательств в области ядерного нераспространения, борьбы с...
 
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