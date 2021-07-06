Лукашенко о противодействии санкционным мерам: главное - чтобы не пострадал белорусский народ

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу сделать так, чтобы от санкций не пострадал белорусский народ. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам в отношении Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас главное - сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ, - подчеркнул белорусский лидер. - Задача правительства - предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест". Президент потребовал доложить о том, как будут защищены отечественные предприятия, за счет чего обеспечено импортозамещение и как будет простимулирован внутренний спрос.

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