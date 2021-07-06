Лукашенко: использование санкций для давления на страну - это шантаж в международном масштабе

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование санкций для давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам , передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня обсудим вопросы реагирования на ограничительные меры коллективного Запада в отношении нашей страны. Мы должны выработать стратегию, которая позволит минимизировать их эффект и продолжить свое развитие. Я уже говорил: никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, прирост нашей экономики. Об этом речи быть не может. Идет война", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что тема санкций продолжает оставаться главным инфоповодом и для медийных проектов, и для принятия различных политических деклараций и правовых актов. "Хотя к правовой системе эти решения никакого отношения не имеют. По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера", - обратил внимание Президент.

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