Виктора Бабарико приговорили к 14 годам

Объявлен приговор Виктору Бабарико и другим топ-менеджерам «Белгазпромбанка». Экс-главу банка и конкурента Лукашенко на последних выборах приговорили к 14 годам в колонии усиленного режима.

Кроме осуждения на 14 лет колонии, Виктору Бабарико назначили штраф в размере 145 тысяч рублей, а также он должен будет выплатить больше 46 миллионов рублей, чтобы погасить якобы причиненный им ущерб.

Обвиняемых в получении взятки заместителей Бабарико Сергея Шабана и Дмитрия Кузьмича суд приговорил к 6,5 и 6 годам лишения свободы соответственно. Александра Ильясюка, Сергея Добролета и Кирилла Бадея суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы.

Заместителю Бабарико Алексею Задойко суд назначил 5 лет домашней химии.

Совладельца и руководителя компании «Активлизинг» Виктора Кобяка обвиняли в даче взятки (часть 2 статьи 431 УК) топ-менеджерам «Белгазпромбанка» в размере не менее 2,4 млн долларов. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Перед началом заседания возле суда собралась очередь из желающих попасть на вынесение приговора, однако места хватило не всем. На суд также прибыли представители дипмиссий. После вынесения приговора к зданию суда пригнали автозаки и тонированные микроавтобусы с людьми в штатском.

Виктор Бабарико — единственный из обвиняемых, кто не признал свою вину. Остальные сотрудничали со следствием. Прокурор 22 июня запросил для экс-главы «Белгазпромбанка» наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы в условиях усиленного режима.