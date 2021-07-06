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Шпаковский: Литва активно добивалась санкций против Беларуси, а в результате сама от них пострадает

06.07.2021 12:35 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва поставила на уши всю Европу с требованием санкций против Беларуси, а в результате оказалось, что Вильнюс и сам пострадает от этих санкций. Такое мнение в своем Telegram-канале опубликовал политолог Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА.

"Несмотря на все сложности, до августа прошлого года белорусское государство проводило достаточно прагматичную и, я бы даже сказал, пролитовскую политику. Лукашенко придержал развитие местного национализма, копьем которого является претензия на наследие ВКЛ и на Вильнюс как "спрадвеку беларускі горад". Беларусь направила транзит нефтепродуктов и калийных удобрений в Клайпедский порт, чем обеспечила загрузку порта и Литовской железной дороги. При этом "Беларуськалий" даже инвестировал в Литву, выкупив 30% Клайпедского терминала, - отметил аналитик. - Минск пустил литовский капитал на свой рынок, в сферу промышленности, сельского хозяйства, алкогольной продукции, торговли. Это позволило литовскому бизнесу вырваться не только на пространство Беларуси, но и рынок ЕАЭС емкостью 180 млн человек".

Александр Шпаковский напомнил, что, как только появился проект БелАЭС, Беларусь сразу же предложила Литве совместно эксплуатировать станцию с учетом высокой цены на электроэнергию в странах Балтии.

"Белорусские туристы обеспечивали загрузку ресторанной инфраструктуры Вильнюса и пассажиропоток Вильнюсского аэропорта, который в народе стали называть "Минск 3". Белорусские пограничники надежно обеспечивали безопасность Литвы от наркотрафика и мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, которые пытались прорваться в Беларусь и далее в ЕС через открытую границу с Россией. Все это время, начиная с 1994 года, Вильнюс вел себя неадекватно с редкими проблесками благоразумия. В ущерб себе Литва поддерживала местных националистов против Лукашенко. Уверен, эти ребята литовцам еще покажут, - считает политолог. - Вместо совместной эксплуатации БелАЭС литовцы стали добиваться закрытия объекта. В итоге станция работает, а Литва осталась с носом. Литва поставила на уши всю Европу с требованием санкций против Беларуси, а в результате оказалось, что Вильнюс и сам пострадает от этих санкций. Апогеем безумия стала авантюра - гибридная агрессия против белорусского государства в 2020 году, где Литва попыталась быть в центре событий. В итоге этих своих действий Литва получила свертывание транзита, миграционный кризис и практически полный паралич политических контактов".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Шпаковский напомнил, что, как только появился проект БелАЭС, Беларусь сразу же предложила Литве совместно эксплуатировать станцию с учетом высокой цены...
 
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