ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения

06.07.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения.

Вам как лидеру нации принадлежит особая роль в становлении независимого Казахстана, превращении его в мощное государство с динамично развивающейся экономикой и растущим международным авторитетом. Искренне дорожу сложившимися между нами добрыми личными контактами, которые всегда отличались открытостью и готовностью находить взаимовыгодные решения по актуальным вопросам двусторонней и международной повесток дня", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за неоценимый вклад в налаживание плодотворных белорусско-казахстанских связей, практическое воплощение идей евразийской интеграции, обеспечение мира и стабильности на постсоветском пространстве.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Вам как лидеру нации принадлежит особая...
 
Новости дня
Новости политики
 
Главное, чтобы не пострадал белорусский народ - противодействие санкциям обсуждают на совещании у Президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by