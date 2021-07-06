Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения

Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения.



Вам как лидеру нации принадлежит особая роль в становлении независимого Казахстана, превращении его в мощное государство с динамично развивающейся экономикой и растущим международным авторитетом. Искренне дорожу сложившимися между нами добрыми личными контактами, которые всегда отличались открытостью и готовностью находить взаимовыгодные решения по актуальным вопросам двусторонней и международной повесток дня", - говорится в поздравлении.



Глава государства выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за неоценимый вклад в налаживание плодотворных белорусско-казахстанских связей, практическое воплощение идей евразийской интеграции, обеспечение мира и стабильности на постсоветском пространстве.



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