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Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения
06.07.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Вам как лидеру нации принадлежит особая...
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