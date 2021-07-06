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Главное, чтобы не пострадал белорусский народ - противодействие санкциям обсуждают на совещании у Президента

06.07.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Новые рынки и развитие экспорта в условиях внешнего давления. Экономическая политика в санкционных условиях, а также меры противодействия обсуждают сегодня во Дворце Независимости.


Ограничительные меры коллективного Запада не что иное, как инструмент давления на суверенное государство


По сути шантаж, который в том числе на уровне ООН считается недопустимым. Однако когда затронуты финансовые интересы мировых центров силы, правила большой политической игры традиционно игнорируются.  В отношении Беларуси нашли формальный информационный повод с посадкой самолета. Не дожидаясь результатов расследования, сразу же были введены санкции. Символично для нашей страны - именно 22 июня.

Парадокс, но первыми после введения санкций пострадали сами их инициаторы

Оказалось, что на белорусский транзит приходилась треть загрузки порта Клайпеды, четверть грузопотока Литовской железной дороги также обеспечивала наша страна. По принципу домино страдает и множество других сфер. В общем, лучше от санкций не стало никому.

Также глава государства поручил правительству и Нацбанку присмотреться к западным компаниям, которые сейчас работают в нашей стране. Ответственным и честным предприятиям открыты все возможности. Но сама сфера сегодня заслуживает отдельного внимания.


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Новые рынки и развитие экспорта в условиях внешнего давления. Экономическая политика в санкционных условиях, а также меры противодействия обсуждают сегодня во...
 
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