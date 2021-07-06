А. Лукашенко: Использование санкций для давления на страну - шантаж в международном масштабе

Источник материала: БT

Сегодня обсудим вопросы реагирования на ограничительные меры коллективного Запада в отношении нашей страны. Мы должны выработать стратегию, которая позволит минимизировать их эффект, и продолжить свое развитие. Я уже говорил: никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, прирост нашей экономики. Об этом речи быть не может. Идет война - подчеркнул Александр Лукашенко.

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