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А. Лукашенко: Использование санкций для давления на страну - шантаж в международном масштабе
06.07.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Сегодня обсудим вопросы реагирования на ограничительные меры коллективного Запада в отношении нашей страны. Мы должны выработать стратегию, которая позволит минимизировать их эффект, и продолжить свое развитие. Я уже говорил: никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, прирост нашей экономики. Об этом речи быть не может. Идет война - подчеркнул Александр Лукашенко.
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Сегодня обсудим вопросы реагирования на ограничительные меры коллективного Запада в отношении нашей страны. Мы должны выработать стратегию, которая позволит...
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