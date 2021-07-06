Макей: в Беларуси не будут отнимать деньги у народа ради попытки защитить Запад с его санкционной политикой

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вынуждена переориентировать часть средств с мероприятий по обустройству и содержанию пограничной инфраструктуры на нивелирование возможных последствий введенных Западом санкций. Об этом заявил сегодня журналистам Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее Беларусь начала реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Министр отметил, что это было очень важным соглашением для обеих сторон. "Но с учетом того, что после известных событий прошлого года Евросоюз пошел на ряд шагов и прекратил финансирование конкретных проектов в рамках этого соглашения, то какой смысл нам участвовать в этом соглашении. Мы те деньги, которые планировались на обустройство пограничной инфраструктуры, реализацию каких-то иных проектов, связанных с мобильностью, должны будем направлять на ликвидацию тех последствий, которые могут иметь место в Беларуси в связи с введенными санкциями. То есть эти деньги пойдут на конкретных людей, на народ, - сказал Владимир Макей. - Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции".

"Мы не собираемся отнимать деньги у народа и бросать их на ненужные проекты, пытаясь защитить Запад в то время, как против нас предпринимаются соответствующие санкционные действия", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

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