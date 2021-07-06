Макей: мы не сторонники санкционного подхода, санкции - это анахронизм

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не является сторонницей санкционного подхода, в стране считают санкции анахронизмом. Об этом сегодня заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, в ответ на санкции Запада "можно много чего изобрести". "Но мы не сторонники, об этом сегодня говорилось на совещании (у Президента Беларуси. - Прим. БЕЛТА) санкционного подхода. Мы считаем, что санкции - это анахронизм. И те, кто пребывает сегодня в санкционной эйфории, в первую очередь на Западе, наши беглые оппоненты, они глубоко заблуждаются, думая, что санкции приведут к чему-то позитивному. Ни к чему позитивному в конечном итоге они не приведут, в первую очередь для них", - подчеркнул Владимир Макей.

/Будет дополнено/.-0-

Макей: в Беларуси не будут отнимать деньги у народа ради попытки защитить Запад с его санкционной политикой