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А. Лукашенко о европейских санкциях: Это карательная операция на современный манер
06.07.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Новые рынки и развитие экспорта на фоне внешнего давления. Экономическая политика в санкционных условиях, а также меры противодействия -
Президент Беларуси о противодействии санкционным мерам
Александр Лукашенко поставил задачу сделать все, чтобы от санкций не пострадал белорусский народ. Задача правительства - предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест. А Министерству иностранных дел нужно активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к нашей стране.
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Новые рынки и развитие экспорта на фоне внешнего давления. Экономическая политика в санкционных условиях, а также меры противодействия - тема совещания во Дворце...
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