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А. Лукашенко о европейских санкциях: Это карательная операция на современный манер

06.07.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Новые рынки и развитие экспорта на фоне внешнего давления. Экономическая политика в санкционных условиях, а также меры противодействия - тема совещания во Дворце Независимости.

Ограничительные меры коллективного Запада  не что иное,  как инструмент давления на суверенное государство. Захватить активы, расчистить поле для своего бизнеса и получить дешевую рабочую силу, которая сама приедет в Европу. Схема условной "демократизации" страны отработана до мелочей, в частности, на украинском полигоне. Но Беларусь все-таки учится на чужих ошибках. 


Президент Беларуси о противодействии санкционным мерам 


Александр Лукашенко поставил задачу  сделать все, чтобы от санкций не пострадал белорусский народ. Задача правительства - предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест. А Министерству иностранных дел нужно активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к нашей стране.  


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Новые рынки и развитие экспорта на фоне внешнего давления. Экономическая политика в санкционных условиях, а также меры противодействия - тема совещания во Дворце...
 
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