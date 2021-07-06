А. Лукашенко о европейских санкциях: Это карательная операция на современный манер

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Новые рынки и развитие экспорта на фоне внешнего давления. Экономическая политика в санкционных условиях, а также меры противодействия - тема совещания во Дворце Независимости.



Ограничительные меры коллективного Запада не что иное, как инструмент давления на суверенное государство. Захватить активы, расчистить поле для своего бизнеса и получить дешевую рабочую силу, которая сама приедет в Европу. Схема условной "демократизации" страны отработана до мелочей, в частности, на украинском полигоне. Но Беларусь все-таки учится на чужих ошибках.







Президент Беларуси о противодействии санкционным мерам

Александр Лукашенко поставил задачу сделать все, чтобы от санкций не пострадал белорусский народ. Задача правительства - предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест. А Министерству иностранных дел нужно активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к нашей стране.