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В Беларуси определили организации, имеющие право на собственное знамя

06.07.2021 14:47 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июля подписал указ №258 "Об официальных геральдических символах", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В документе определены перечни органов и организаций, имеющих право на учреждение знамен, и лиц, уполномоченных на ношение форменной одежды.

Поскольку знамя является почетным символом чести, доблести и славы (воинской или трудовой), в перечень включены все ведомства, у которых сегодня есть учрежденные знамена, а также ряд дополнительных структур для их возможного поощрения за особые заслуги перед страной. Среди них правительство, обе палаты парламента, Конституционный cуд, Государственный секретариат Совета безопасности, иные госорганы и организации.

По указу лицами, уполномоченными на ношение форменной одежды, являются судьи, прокурорские работники, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и военизированных структур, служб инкассации банков, суворовцы, кадеты и другие. Форменная одежда подчеркивает особый статус таких лиц и указывает на их служебную или иную ведомственную принадлежность.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Поскольку знамя является почетным символом чести, доблести и славы, в перечень включены все ведомства, у которых сегодня есть учрежденные знамена, а также ряд...
 
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