В Беларуси изменяются требования к размещению наружной рекламы

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 6 июля подписал декрет №3 "Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь по вопросам размещения (распространения) рекламы". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Теперь содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами. Порядок согласования будет определять Совет Министров.

Данные меры позволят предупредить случаи размещения недостоверной или неэтичной рекламы.

Предусмотренные декретом новации не коснутся рекламы, размещаемой на автомобилях и содержащей исключительно информацию о товарных знаках и знаках обслуживания, перевозках пассажиров и грузов, номере телефона диспетчера такси, а также продаже этого автомобиля.-0-