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ООН отмечает «беспрецедентное ухудшение» ситуации в Беларуси

06.07.2021 14:57 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На 47-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве был озвучен новый доклад о ситуации в Беларуси. Эксперты отмечают, что ситуация в стране ухудшается стремительно.

Ежегодный доклад представила спецдокладчик по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин. Она говорила о стремительном ухудшении ситуации в Беларуси из-за политического кризиса и атмосфере «страха и безнаказанности», царящей в стране. Спецдокладчик потребовала немедленного освобождения и реабилитации всех политзаключенных.

Анаис Марин констатировала, что с момента ее предыдущего доклада ситуация с правами человека в Беларуси, которая и тогда была «катастрофической», стала намного хуже. В докладе это охарактеризовано как «беспрецедентное ухудшение». Несмотря на фактически доказанные преступления силовиков, ни одного дела против них так и не возбудили, тогда как число задержанных граждан растет ежедневно.

Докладчик отмечает, что официальные власти Беларуси пытаются положить конец любым формам инакомыслия, в лучших традициях тоталитарных стран очистив государство от элементов, которые оно считает нежелательными.

По мнению спецдокладчика ООН, «единственным выходом из нынешнего кризиса политической легитимности является вступление беларусских властей в подлинный, конструктивный и инклюзивный диалог с теми, кто представляет гражданское общество».

ООН уже неоднократно осуждала насилие и репрессии в Беларуси, призывая официальные власти их прекратить и пересмотреть свои тактики по запугиванию мирного населения.

Отметим также, что в июне по решению официальных властей Беларуси была приостановлена работа старшего советника по правам человека при представительстве ООН. 

 
 
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На 47-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве был озвучен новый доклад о ситуации в Беларуси. Эксперты отмечают, что ситуация в стране ухудшается...
 
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