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ЕС продолжит поддерживать беларусский народ

06.07.2021 16:05 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Светлана Тихановская встретилась 6 июля в Вильнюсе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. 

Мишель заявил, что ЕС поддерживает и продолжит поддерживать белорусский народ. «Законный призыв к демократическому будущему и уважению фундаментальных свобод и прав человека должен быть в конце концов принят во внимание», – написал Мишель в Twitter.

Как сообщает штаб Тихановской, на встрече обсуждались приговор Виктору Бабарико, «Восточное партнерство» и помощь белорусам.

На этой неделе Светлана Тихановская проведет ряд встреч с политиками США, Канады, ЕС, Дании и Испании. Запланированы переговоры с министрами иностранных дел Канады Марком Гарно и Дании Йеппе Кофодом, премьер-министром Испании Педро Санчесом, представителем Госдепартамента США Джорджем Кентом.

21 июня Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций в отношении представителей белорусского режима и близких к ним лиц и организаций. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозефа Борреля, в новый пакет санкций были включены 86 физических и юридических лиц.

 

 
 
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Светлана Тихановская встретилась 6 июля в Вильнюсе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. 
 
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