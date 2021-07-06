ЕС продолжит поддерживать беларусский народ

Светлана Тихановская встретилась 6 июля в Вильнюсе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Мишель заявил, что ЕС поддерживает и продолжит поддерживать белорусский народ. «Законный призыв к демократическому будущему и уважению фундаментальных свобод и прав человека должен быть в конце концов принят во внимание», – написал Мишель в Twitter.

Как сообщает штаб Тихановской, на встрече обсуждались приговор Виктору Бабарико, «Восточное партнерство» и помощь белорусам.

На этой неделе Светлана Тихановская проведет ряд встреч с политиками США, Канады, ЕС, Дании и Испании. Запланированы переговоры с министрами иностранных дел Канады Марком Гарно и Дании Йеппе Кофодом, премьер-министром Испании Педро Санчесом, представителем Госдепартамента США Джорджем Кентом.