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ЕС продолжит поддерживать беларусский народ
06.07.2021 16:05 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Светлана Тихановская встретилась 6 июля в Вильнюсе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Мишель заявил, что ЕС поддерживает и продолжит поддерживать белорусский народ. «Законный призыв к демократическому будущему и уважению фундаментальных свобод и прав человека должен быть в конце концов принят во внимание», –
Как сообщает штаб Тихановской, на встрече обсуждались приговор Виктору Бабарико, «Восточное партнерство» и помощь белорусам.
На этой неделе Светлана Тихановская проведет ряд встреч с политиками США, Канады, ЕС, Дании и Испании. Запланированы переговоры с министрами иностранных дел Канады Марком Гарно и Дании Йеппе Кофодом, премьер-министром Испании Педро Санчесом, представителем Госдепартамента США Джорджем Кентом.
21 июня Евросоюз
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Светлана Тихановская встретилась 6 июля в Вильнюсе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
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