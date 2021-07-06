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В МИД заявили о решении сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в Беларуси
06.07.2021 18:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МИД заявили о решении сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в Беларуси. Об этом говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.
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6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МИД заявили о решении сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в Беларуси. Об этом...
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