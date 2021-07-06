|
ЕС требует освободить Бабарико и грозит новыми санкциями
06.07.2021 18:53 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Европейский союз настаивает на немедленном освобождении Виктора Бабарико и других политзаключенных Беларуси. Там также заявили, что готовы к рассмотрению дальнейших санкций в отношении властей Беларуси.
В
Стано подчеркивает, что приговор Бабарико -- лишь один из многих неправосудных и политически мотивированных приговоров в Беларусиза последнее время. Он напомнил, что в Беларуси более 530 политзаключенных, продолжаются репрессии против всех слоев общества ради подавления инакомыслия.
«ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения господина Бабарико и всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, находящихся за решеткой за осуществление своих основных прав. Режим должен положить конец репрессиям и несправедливости и привлечь виновных к ответственности», — заявил Петер Стано.
Он подчеркнул, что Евросоюз будет предпринимать дальнейшие меры ради привлечения к ответственности представителей власти РБ, виновных в репрессиях, и продолжает призывать к подлинному политическому диалогу в Беларуси при содействии ОБСЕ, который приведет к новым справедливым выборам. Также Стано отметил, что ЕС готов рассматривать вопрос о введении дальнейших санкций.
Напомним, что 6 июня Виктора Бабарико
21 июня Евросоюз
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский союз настаивает на немедленном освобождении Виктора Бабарико и других политзаключенных Беларуси. Там также заявили, что готовы к рассмотрению...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)