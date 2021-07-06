ЕС требует освободить Бабарико и грозит новыми санкциями

Европейский союз настаивает на немедленном освобождении Виктора Бабарико и других политзаключенных Беларуси. Там также заявили, что готовы к рассмотрению дальнейших санкций в отношении властей Беларуси.

В заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано говорится о том, что Виктор Бабарико находится за решеткой больше года «по единственной причине — из-за попытки баллотироваться на президентских выборах».

Стано подчеркивает, что приговор Бабарико -- лишь один из многих неправосудных и политически мотивированных приговоров в Беларусиза последнее время. Он напомнил, что в Беларуси более 530 политзаключенных, продолжаются репрессии против всех слоев общества ради подавления инакомыслия.

«ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения господина Бабарико и всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, находящихся за решеткой за осуществление своих основных прав. Режим должен положить конец репрессиям и несправедливости и привлечь виновных к ответственности», — заявил Петер Стано.

Он подчеркнул, что Евросоюз будет предпринимать дальнейшие меры ради привлечения к ответственности представителей власти РБ, виновных в репрессиях, и продолжает призывать к подлинному политическому диалогу в Беларуси при содействии ОБСЕ, который приведет к новым справедливым выборам. Также Стано отметил, что ЕС готов рассматривать вопрос о введении дальнейших санкций.

Напомним, что 6 июня Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии усиленного режима, ему также назначили штраф в размере 145 тысяч рублей, также он должен будет выплатить больше 46 миллионов рублей, чтобы погасить якобы причиненный им ущерб.