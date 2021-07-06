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Лукашенко выразил соболезнования россиянам в связи с авиакатастрофой в Камчатском крае

06.07.2021 19:53 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой в Камчатском крае. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли трагическое известие об этой авиакатастрофе, которая унесла жизни пассажиров и членов экипажа воздушного судна.

"От имени народа Республики Беларусь и от себя лично направляю слова сопереживания и поддержки всем россиянам. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю их семьям мужества и стойкости в эти нелегкие часы", - подчеркнул Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли трагическое известие об этой авиакатастрофе, которая унесла жизни пассажиров и...
 
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