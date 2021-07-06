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Высокий градус конфронтационности - Беларусь и Россия покинули заседание ПА ОБСЕ

06.07.2021 20:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Все эти принципы "западной демократии" обнажила и 29-я сессия ОБСЕ. Парламентская ассамблея прошла на повышенных тонах с высоким градусом конфронтационности и полным нарушением регламента.

Дело в том, что для принятия резолюций на заседании требуется 2/3 голосов всех членов ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев. Однако, когда дело касается документов, направленных против Беларуси и России, в правилах появляются "недосказанности".

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией. Идет голосование по резолюциям, которые вызывают противоречия, которые вызывают конфронтацию, абсолютно непонятно, сколько людей должны голосовать. Как обеспечиваются результаты голосования? Каждый раз в голосовании участвует разное количество людей. Признать результаты голосования реальными - практически нет возможности. Мы посчитали, что это является нарушением демократических процедур. Мы не получили ни одного вразумительного ответа ни от бюро, ни от председателя Парламентской ассамблеи. В этой связи приняли решение прекратить участие в данной сессии

Мнение белорусской делегации о резолюции, направленной на якобы "выработку общего подхода к инакомыслию в Беларуси", западные коллеги даже слушать не стали. Просто "образец" дипломатии.

Россия сразу же категорически и принципиально выступила против принятия антибелорусской резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил буквально следующее:

Мы категорически возражаем против ярлыков, которые навешивают как в адрес Беларуси, так и в адрес России абсолютно потерявшие здравый смысл люди в Западной Европе

Выдвинули проект документа, кстати, Нидерланды, до боли известные демократичными методами разгона массовых собраний у себя на родине.



 
 
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Все эти принципы "западной демократии" обнажила и 29-я сессия ОБСЕ. Парламентская ассамблея прошла на повышенных тонах с высоким градусом конфронтационности и...
 
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