Источник материала: БT

За рамки международной дипломатии давно вышла и еще одна приспешница Запада - Литва. Она наделила офис так называемого белорусского "демократического представительства" в Вильнюсе официальным статусом. Из-за регулярных недружественных действий Литвы, грубо нарушающих Договор о добрососедстве и сотрудничестве между нашими странами, сегодня в Министерство иностранных дел была вызвана временный поверенный в делах Литвы в Беларуси Аста Андияускене.

Ей доведена информация о сокращении до минимума литовского диппредставительства в Беларуси.

Минск категорически не приемлет аккредитацию Вильнюсом подобных эфемерных структур.

Заявление МИД Беларуси:

Вышеупомянутое решение Литвы продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество. Очевидно, что с международно-правовой точки зрения правительство Литвы превратило свои суверенные полномочия в выстраивании межгосударственных отношений в фарс, в котором белорусская сторона не намерена принимать участие.

Литва грубо нарушает Венскую конвенцию. Ведь признание подобного "официального представительства" - не что иное, как способ помочь литовским властям обосновать своим налогоплательщикам немалые финансовые расходы на содержание лиц, покинувших Беларусь и называющих себя ее представителями, уверены в МИД.

Но мы в интересах граждан обеих стран оставляем в посольстве Литвы одного сотрудника консульской службы для решения консульских вопросов и трех сотрудников административно-технического персонала.

Для Минска непорядочность Вильнюса - это не повод нарушать добрососедские отношения с литовским народом.







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