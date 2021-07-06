Почему делегации Беларуси и РФ покинули заседание ПА ОБСЕ?

На заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по безопасности и сотрудничеству рассматривалось две резолюции – по Украине и Крыму и по Беларуси («Общий подход к инакомыслию в Беларуси»).

За первую резолюцию проголосовало 126 членов ассамблеи, за резолюцию по Беларуси – 86 депутатов (против – 18, воздержались 11).

Таким образом, резолюция была принята. Российская и белорусская делегации в ПА ОБСЕ не согласились с принятием документа и прекратили свое участие в пленарном заседании сессии ПА ОБСЕ, покинув зал. На 29-заседении сессии делегация от Беларуси участвовала в режиме видеоконференции.

Что было в резолюции

Инициатором выдвижения резолюции выступили Нидерланды.

«Выражаем сожаление по поводу сложившейся на середину июня 2021 года ситуации подавления инакомыслия в Беларуси. Также высказываем обеспокоенность подрывом права на мирные собрания и свободы СМИ в стране», - сказано в документе. Отмечается, что в Беларуси были нарушены права людей, которые «были арестованы, избиты, заключены в тюрьму или сбежали из страны».

Ассамблея призвала власти официального Минска «пересмотреть свой общий подход к инакомыслию в республике, прекратить репрессивную тактику, освободить всех политзаключенных, наладить взаимодействие с оппозицией и разрешить проведение честных выборов с участием наблюдателей от ОБСЕ».

Россия конечно против

Российская делегация выступала против включения «белорусского вопроса» в повестку дня. Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой заявил, что Ассамблея нарушила прописанные в ее же регламенте правила. Он также высказался против того, что белорусская сторона очно не участвует в сессии, передает sputnik.by.

«Абсолютно ложное обвинение в адрес руководства Беларуси, сфабрикованное так называемой оппозицией, которую кормят с руки правительства ряда стран, не имеет никакого значения, никакой силы и никакой легитимности», – считает Петр Толстой.

ПА ОБСЕ объединяет 57 стран Европы, Азии и Северной Америки.