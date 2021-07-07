Беларусь до минимума сокращает диппредставительство Литвы

Из-за «недружественных инициатив» с литовской стороны Министерство иностранных дел Беларуси сократит диппредставительство Литвы до минимума. Данное решение было озвучено временному поверенному в делах Литвы в Минске Аста Андияускене, сообщает белорусский МИД.

6 июля во внешнеполитическое ведомство Беларуси была вызвана временный поверенный в делах Литвы Аста Андрияускене. По словам ведомства, причиной тому стали «систематические недружественные действия Литвы, грубо нарушающие Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой».

Отмечается, что Андрияускене указали на «категорическую неприемлемость» заявлений о наделении офиса Светланы Тихановской дипстатусом и признании его официальным «Белорусским демократическим представительством».

«Вышеупомянутое решение Литвы продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество», - заявили в МИД.

Белорусские власти считают, что правительство Литвы превратило выстраивание межгосударственных отношений в фарс, а Беларусь в этом участвовать не будет. В связи с этим Минск сокращает до минимума диппредставительство Литвы «на период до отмены ею вчерашней (прим. – наделение офиса Тихановской дипстатусом) и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью».

«Придание заведомо нелегитимным структурам мнимого официального статуса так и останется иллюзорной попыткой сформировать параллельную реальность», - пишет МИД, добавляя, что Беларусь будет предпринимать усилия для минимизации последствий негативных решений литовского правительства на граждан Литвы и найдет способ сохранения добрососедских отношений с дружественным литовским народом.