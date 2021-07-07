ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь до минимума сокращает диппредставительство Литвы

07.07.2021 09:41 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Из-за «недружественных инициатив» с литовской стороны Министерство иностранных дел Беларуси сократит диппредставительство Литвы до минимума. Данное решение было озвучено временному поверенному в делах Литвы в Минске Аста Андияускенесообщает белорусский МИД.

6 июля во внешнеполитическое ведомство Беларуси была вызвана временный поверенный в делах Литвы Аста Андрияускене. По словам ведомства, причиной тому стали «систематические недружественные действия Литвы, грубо нарушающие Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой».

Отмечается, что Андрияускене указали на «категорическую неприемлемость» заявлений о наделении офиса Светланы Тихановской дипстатусом и признании его официальным «Белорусским демократическим представительством».

«Вышеупомянутое решение Литвы продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество», - заявили в МИД.

Белорусские власти считают, что правительство Литвы превратило выстраивание межгосударственных отношений в фарс, а Беларусь в этом участвовать не будет. В связи с этим Минск сокращает до минимума диппредставительство Литвы «на период до отмены ею вчерашней (прим. – наделение офиса Тихановской дипстатусом) и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью».

«Придание заведомо нелегитимным структурам мнимого официального статуса так и останется иллюзорной попыткой сформировать параллельную реальность», - пишет МИД, добавляя, что Беларусь будет предпринимать усилия для минимизации последствий негативных решений литовского правительства на граждан Литвы и найдет способ сохранения добрососедских отношений с дружественным литовским народом.

Напомним, 5 июля стало известно, что офис экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской признан литовскими властями официальным представительством белорусской демократии. По словам МИД Литвы, данный шаг предпринят из-за «продолжающихся репрессий со стороны нелегитимного режима Лукашенко в Беларуси и насилия против собственного народа, который борется за свои права, свободы и за демократическое будущее страны».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за «недружественных инициатив» с литовской стороны Министерство иностранных дел Беларуси сократит диппредставительство Литвы до минимума.
 
Новости дня
Новости политики
 
Генпрокурор Беларуси выступит на конференции руководителей прокуратур европейских государств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by