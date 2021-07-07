Генпрокурор Беларуси выступит на конференции руководителей прокуратур европейских государств

Источник материала: БT

От роли прокурора в Уголовном кодексе до мер по борьбе с киберпреступлениями. Сегодня в поселке Стрельна, который находится недалеко от Санкт-Петербурга, пройдет конференция генеральных прокуратур европейских государств. От нашей страны с докладом выступит Генеральный прокурор Беларуси. Тема выступления - не простая и очень актуальная. Особенно сейчас, когда наша страна сталкивается с неприкрытым внешним вмешательством со стороны некоторых европейских стран.

Какие вопросы сегодня озвучит белорусская сторона? Подробности у Дарьи Белоусовой-Петровской.

Местом проведения конференции выбран Константиновский дворец в Стрельне. Место с удивительной историей. Основано Петром Первым в начале 18 века. Он мечтал сделать здесь "русский Версаль". Усадьба выстояла во время революции 1917 года, но была практически полностью разрушена во время Великой Отечественной войны. В начале нулевых прошла реконструкция, и сегодня здесь находится Дворец конгрессов - место, где проводят важные политические и экономические события.

Cегодня здесь находятся руководители генеральных прокуратур европейских государств. Предыдущая подобная встреча проходила 13 лет назад, в 2008-м. Нашу страну представляет генпрокурор Андрей Швед. Сегодня с трибуны он будет говорить о непростой, но очень важной для белорусов теме - геноциде населения БССР в годы Великой Отечественной. Генпрокуратура проводит масштабное расследование. Следственная группа изучает архивные документы, уголовные дела в отношении нацистских преступников и их последователей, проводит опрос свидетелей тех страшных событий, восстанавливает раннее неизвестные факты истории.

Правда о страшной войне, где погиб каждый третий белорус, очень важна

В ходе раскопок в Логойском районе были обнаружены останки не менее 170 человек, а также пули, гильзы и фрагменты орудий преступления, личные вещи погибших. Сегодня, когда все чаще слышны призывы переписать историю Великой Победы, а Красную армию представить не как освободителей, а как захватчиков - правда о страшной войне, где погиб каждый третий белорус, а Советский Союз потерял около 30 миллионов человек, очень важна.

Николай Межевич, руководитель центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:

Те люди, которые могут вывесить на сайт "Бессмертного полка" Гитлера или Власова, это люди, которые дошли до такой степени деградации, что могут отравить воду в детском саду и сжечь дом престарелых. Это край. Обсуждать итоги войны и нашу победу нельзя. Или можно, но в том контексте, как нам вместе бороться с искажением исторической памяти. Когда Литва начинает учить демократии Беларусь, это выглядит просто чудовищно. Конечно, нам надо отвечать совместно. Наш голос в данном случае удваивается автоматически.

Также участники конференции обсудят роль прокурора в уголовном, гражданском и административном процессах. Также методы борьбы с киберпреступностью, незаконной миграцией и экологическими преступлениями.





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