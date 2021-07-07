Минтранс США запретил продавать авиабилеты в Беларусь

Министерство транспорта США ограничивает сообщение с Беларусью, запретив продажу авиабилетов на пассажирские рейсы в нашу страну. Запрет касается и рейсов с пересадками. Соответствующий приказ вступает в силу с 7 июня.

Соединенные Штаты вводят запрет на реализацию билетов на авиарейсы между США и Беларусью, причем даже на рейсы с пересадкой. Американское объединение пилотов ALPA уже приветствовало этот шаг.

Согласно приказу, исключение могут составить рейсы, сделанные в интересах США, например, гуманитарные или связанные с национальными интересами и безопасностью Штатов. Данный запрет распространяется на американских и на зарубежных перевозчиков, оперирующих в США, и будет действовать до дальнейшего распоряжения американского министерства.

Отметим, ранее в Госдепартаменте говорили, что ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.

Напомним, 23 мая из-за сообщения о минировании (как стало известно позже, ее отдал Александр Лукашенко) самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. На борту находился белорусский журналист Роман Протасевич, который был немедленно задержан правоохранителями.