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Минтранс США запретил продавать авиабилеты в Беларусь

07.07.2021 13:13 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство транспорта США ограничивает сообщение с Беларусью, запретив продажу авиабилетов на пассажирские рейсы в нашу страну. Запрет касается и рейсов с пересадками. Соответствующий приказ вступает в силу с 7 июня.

Соединенные Штаты вводят запрет на реализацию билетов на авиарейсы между США и Беларусью, причем даже на рейсы с пересадкой. Американское объединение пилотов ALPA уже приветствовало этот шаг.

Согласно приказу, исключение могут составить рейсы, сделанные в интересах США, например, гуманитарные или связанные с национальными интересами и безопасностью Штатов. Данный запрет распространяется на американских и на зарубежных перевозчиков, оперирующих в США, и будет действовать до дальнейшего распоряжения американского министерства.

Отметим, ранее в Госдепартаменте говорили, что ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки  рейса Ryanair в Минске.

Напомним, 23 мая из-за сообщения о минировании самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске (как стало известно позже, команду "принять" борт отдал Александр Лукашенко). На борту находился белорусский журналист Роман Протасевич, который был немедленно задержан правоохранителями.

Инцидент перерос в международный скандал. В отношении Беларуси были введены санкции (как персональные против представителей власти, так и секторальные).

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство транспорта США ограничивает сообщение с Беларусью, запретив продажу авиабилетов на пассажирские рейсы в нашу страну. Запрет касается и рейсов с...
 
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