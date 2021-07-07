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Минтранс США запретил продавать авиабилеты в Беларусь
07.07.2021 13:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство транспорта США ограничивает сообщение с Беларусью, запретив продажу авиабилетов на пассажирские рейсы в нашу страну. Запрет касается и рейсов с пересадками. Соответствующий приказ
Соединенные Штаты вводят запрет на реализацию билетов на авиарейсы между США и Беларусью, причем даже на рейсы с пересадкой. Американское объединение пилотов ALPA уже приветствовало этот шаг.
Согласно приказу, исключение могут составить рейсы, сделанные в интересах США, например, гуманитарные или связанные с национальными интересами и безопасностью Штатов. Данный запрет распространяется на американских и на зарубежных перевозчиков, оперирующих в США, и будет действовать до дальнейшего распоряжения американского министерства.
Отметим, ранее в Госдепартаменте говорили, что ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.
Напомним, 23 мая из-за сообщения о минировании самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске (как стало известно позже, команду "принять" борт отдал Александр Лукашенко). На борту находился белорусский журналист Роман Протасевич, который был немедленно
Инцидент
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Министерство транспорта США ограничивает сообщение с Беларусью, запретив продажу авиабилетов на пассажирские рейсы в нашу страну. Запрет касается и рейсов с...
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