Восьмое заседание Конституционной комиссии проходит в Минске

Источник материала: БT

Восьмое заседание Конституционной комиссии проходит сегодня в Минске. Рассматривается юридическое оформление предложений по изменению преамбулы Конституции Беларуси и конституционных положений об основах конституционного строя и определению статуса Всебелорусского народного собрания. Петр Миклашевич подчеркнул, что при внесении изменений в текст Конституции необходимо сделать так, чтобы она была понятна людям. Законом будут руководствоваться не только юристы, но и все граждане нашей страны. Поэтому с одной стороны - должна быть соблюдена юридическая чистота, а с другой - она должна быть изложена понятным языком.

В то же время уже на итоговом заседании 21 июля Конституционная комиссия планирует рассмотреть в целом юридически оформленные предложения по изменению Основного закона. Тогда участники проанализируют, чтобы внесенные изменения не породили внутренние противоречия и системную несогласованность. После 1 августа Конституционная комиссия проведет заседание с участием Президента.





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