Гайдукевич: народы Польши, Литвы, Украины хотят мира и с Беларусью, и с Россией, а не противостояния

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народы Польши, Литвы, Украины хотят мира и сотрудничества и с Беларусью, и с Россией, им не нужно противостояние. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

"Глава МИД Украины пригласил Беларусь в Люблинский треугольник. Так он называет новый предполагаемый союз Польши, Литвы и Украины. Делает это глава МИД тогда, когда в центре Киева людей избивают за то, что они пришли к белорусскому посольству с нашими государственными флагами, избивают на глазах у всех. Когда наш государственный флаг в Латвии и Литве снимают и бросают на землю, оскорбляя страну и народ. Нагло вмешиваясь во внутриполитические дела, объявляя санкции, нарушая все возможные международные нормы. Где предел наглости и неуважения?" - задается вопросом депутат.

По его словам, объединяет Польшу, Литву и Украину только ярая антироссийская повестка и политика.

"Они живут этим, борясь с мифической российской угрозой, выпрашивая на это ресурсы и деньги. Нет, друзья. Спасибо за предложение. Вам нужна слабая Россия, а нам - сильная. Союз с Россией укрепляет нашу государственность и суверенитет. Мы не станем плацдармом для борьбы с Россией. Признайтесь уже: вас никогда не интересовали ни наши выборы, ни суверенитет, ни демократия. Вам нужно только одно - поменять геополитический вектор Беларуси, развернуть ее на 360 градусов. А мы думаем о государственности и суверенитете. Мы не хотим, чтобы Президенту Беларуси звонили, как в Киев или Вильнюс, и говорили, что делать, кого назначать генпрокурором или министром. Мы хотим сами решать свою судьбу и будем это делать, - отметил Олег Гайдукевич. - И еще о народе подумайте! Народы Польши, Литвы, Украины хотят мира и сотрудничества и с Беларусью, и с Россией. Не нужно это противостояние. Но вы не слышите их, или вам не дают слышать. Так кто из нас по-настоящему имеет суверенитет? Ответ очевиден: Беларусь. И так и будет".-0-