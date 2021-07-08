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Полиция Гаити ликвидировала предполагаемых убийц президента Жовенеля Моиза
08.07.2021 10:21 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Полиция Гаити ликвидировала четырех наемных убийц президента страны Жовенеля Моиза, еще двое задержаны. Об этом
«Четверо из них убиты, еще двое находятся под нашим контролем и допрашиваются. Трое полицейских, взятых в заложники, освобождены», - заявил Шарль.
Полиция страны подтвердила, что некоторые из нападавших говорили на испанском языке.
Вчера
В Гаити на 15 дней введено военное положение. Полиция и военные патрулируют центральные кварталы. Исполняющий обязанности главы правительства Гаити Клод Жозеф призвал гаитян не поддаваться панике, заверив, что ситуация под контролем.
Напомним, ночью 7 июля при нападении на резиденцию президента Гаити Жовереля Моиза он
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Полиция Гаити ликвидировала четырех наемных убийц президента страны Жовенеля Моиза, еще двое задержаны. Об этом сообщил глава полиции Гаити Леон Шарль.
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