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Полиция Гаити ликвидировала предполагаемых убийц президента Жовенеля Моиза

08.07.2021 10:21 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Полиция Гаити ликвидировала четырех наемных убийц президента страны Жовенеля Моиза, еще двое задержаны. Об этом сообщил глава полиции Гаити Леон Шарль.

«Четверо из них убиты, еще двое находятся под нашим контролем и допрашиваются. Трое полицейских, взятых в заложники, освобождены», - заявил Шарль.

Полиция страны подтвердила, что некоторые из нападавших говорили на испанском языке.

Вчера сообщалось, что супруга президента Мартин Мойс погибла от полученных ранений во время убийства Моиза в его резиденции. Сегодня стало известно, что первая леди страны не погибла, а покинула территорию Гаити и улетела в США для экстренной медицинской помощи.

В Гаити на 15 дней введено военное положение. Полиция и военные патрулируют центральные кварталы. Исполняющий обязанности главы правительства Гаити Клод Жозеф призвал гаитян не поддаваться панике, заверив, что ситуация под контролем.

Напомним, ночью 7 июля при нападении на резиденцию президента Гаити Жовереля Моиза он получил смертельное огнестрельное ранение. Отмечалось, что неизвестные, совершившие нападение, говорили на испанском языке.

 
 
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Полиция Гаити ликвидировала четырех наемных убийц президента страны Жовенеля Моиза, еще двое задержаны. Об этом сообщил глава полиции Гаити Леон Шарль.
 
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