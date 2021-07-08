Лукашенко: офицерский корпус - опора безопасности государства

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офицерский корпус является опорой безопасности государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

"Нашу встречу я отношу к событию государственной важности, потому что офицерский корпус - это опора безопасности государства. К офицерам всегда предъявляются высокие требования. А в современных условиях особое значение приобретают верность долгу, интеллект, профессиональные знания. Поэтому я вижу в вас и офицеров-патриотов, людей чести и долга, и высококлассных специалистов, командиров и начальников, способных противостоять любым агрессивным действиям в отношении Беларуси", - сказал глава государства.

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