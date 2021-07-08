Лукашенко назначил Валерия Иванова управляющим делами Президента Беларуси

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко назначил Валерия Иванова, который до настоящего времени возглавлял Белкоопсоюз, управляющим делами Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мною принято решение о назначении вас управляющим делами Президента. Должность среди 11 высших должностных лиц. То есть вы не просто управляющий делами Президента, но и будете дополнительно заниматься вопросами, как высшее должностное лицо. Это значит, что не ваших вопросов в Беларуси нет. Они все ваши, где бы вы ни ходили, что бы вы ни делали", - обратил внимание белорусский лидер.

Он отметил, что это касается в том числе повседневной жизни, будь то поход в магазин или посещение того или иного предприятия. "Всегда для высших должностных лиц на каждом метре нашей Беларуси есть дело. Это не патетика, не громкие фразы. Так должны работать высшие должностные лица", - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что времени на раскачку нет: "Обстановку вы видите. Она, слава богу, не критическая. Но нам ни в коем случае нельзя допустить критичности этой обстановки. Поэтому я сделал выбор, исходя из вашего опыта. Вас жизнь побросала. Начиная с Круглого, "Рассвета" (в 1977-1997 годах Валерий Иванов работал на различных должностях в Круглянском районе, в том числе руководил сельхозпредприятиями, курировал соответствующую сферу, а с 1997 по 2002 год был председателем колхоза "Рассвет" в Кировском районе. - Прим. БЕЛТА), вы всегда шли туда, где было тяжело, где надо было навести порядок. Я это очень ценю, и я это никогда не забуду".

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