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Президент Беларуси назначил Валерия Иванова управляющим делами Президента Беларуси
08.07.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Кадровое решение дня. Глава государства назначил Валерия Иванова управляющим делами Президента. Прежде он возглавлял Белкоопсоюз. В зоне внимания на новой должности - не только профильные вопросы, но и все, что происходит в стране.
"До всего должно быть дело!" - так высказался Президент.
В целом обстановка не критическая, но времени на раскачку нет. При выборе управленца на такой важный пост для Александра Лукашенко аргументами в пользу Иванова стали его опыт и жизненный путь. Он всегда шел туда, где было тяжело и где нужно было навести порядок.
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Кадровое решение дня. Глава государства назначил Валерия Иванова управляющим делами Президента. Прежде он возглавлял Белкоопсоюз. В зоне внимания на новой...
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