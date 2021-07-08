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Президент Беларуси назначил Валерия Иванова управляющим делами Президента Беларуси

08.07.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Кадровое решение дня. Глава государства назначил Валерия Иванова управляющим делами Президента. Прежде он возглавлял Белкоопсоюз. В зоне внимания на новой должности - не только профильные вопросы, но и все, что происходит в стране. 

"До всего должно быть дело!" - так высказался Президент.

В целом обстановка не критическая, но времени на раскачку нет. При выборе управленца на такой важный пост для Александра Лукашенко аргументами в пользу Иванова стали его опыт и жизненный путь. Он всегда шел туда, где было тяжело и где нужно было навести порядок.


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Кадровое решение дня. Глава государства назначил Валерия Иванова управляющим делами Президента. Прежде он возглавлял Белкоопсоюз. В зоне внимания на новой...
 
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Лукашенко назначил Валерия Иванова управляющим делами Президента Беларуси
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