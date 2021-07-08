Назначен новый управделами президента

Александр Лукашенко назначил себе нового управляющего делами на место Виктора Шеймана. Управделами стал Валерий Иванов, экс-руководитель «Белкоопсоюза».

Иванов по специальности зооинженер, окончил Горецкую сельхозакадемию. Затем – Институт политологии и соцуправления БГУ.

До назначения на данный пост был вице-премьером, замглавы Администрации, депутатом, главой «Белорусской калийной компании», занимал другие посты в местной власти.

«Глава государства Александр Лукашенко назначил 8 июля Валерия Иванова, который до настоящего времени возглавлял Белкоопсоюз, управляющим делами президента Беларуси», - сообщает президентская пресс-служба в четверг.

Напомним, предыдущий управляющий делами президента Виктор Шейман занимал этот пост с 2013 года. Он подал в отставку 11 июня, и она была принята.

«Далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая», - сказал тогда Лукашенко.

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