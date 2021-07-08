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Назначен новый управделами президента
08.07.2021 14:43 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко назначил себе нового управляющего делами на место Виктора Шеймана. Управделами стал Валерий Иванов, экс-руководитель «Белкоопсоюза».
Иванов по специальности зооинженер, окончил Горецкую сельхозакадемию. Затем – Институт политологии и соцуправления БГУ.
До назначения на данный пост был вице-премьером, замглавы Администрации, депутатом, главой «Белорусской калийной компании», занимал другие посты в местной власти.
«Глава государства Александр Лукашенко назначил 8 июля Валерия Иванова, который до настоящего времени возглавлял Белкоопсоюз, управляющим делами президента Беларуси», - сообщает президентская пресс-служба в четверг.
Напомним, предыдущий управляющий делами президента Виктор Шейман занимал этот пост с 2013 года. Он
«Далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая», - сказал тогда Лукашенко.
Фото БЕЛТА
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Александр Лукашенко назначил себе нового управляющего делами на место Виктора Шеймана. Управделами стал Валерий Иванов, экс-руководитель «Белкоопсоюза».
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