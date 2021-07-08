Источник материала: БT





Президент: Всегда для высших должностных лиц на каждом метре нашей Беларуси есть дело

Не ваших вопросов в Беларуси нет. Они все ваши, где бы вы ни ходили, что бы вы ни делали. Всегда для высших должностных лиц на каждом метре нашей Беларуси есть дело. Это не патетика, не громкие фразы. Так должны работать высшие должностные лица.

Обстановку вы видите. Она, слава богу, не критическая. Но нам ни в коем случае нельзя допустить критичности этой обстановки. Поэтому я сделал выбор, исходя из вашего опыта. Вас жизнь побросала. Начиная с Круглого, "Рассвета" (в 1977-1997 годах Валерий Иванов работал на различных должностях в Круглянском районе, в том числе руководил сельхозпредприятиями, курировал соответствующую сферу, а с 1997-го по 2002 год был председателем колхоза "Рассвет" в Кировском районе. Вы всегда шли туда, где было тяжело, где надо было навести порядок. Я это очень ценю, и я это никогда не забуду.

А. Лукашенко: Управление делами - это огромная махина





О значении потребкооперации: Бросить людей в селах, деревнях, агрогородках нельзя!

Я, как мог, спасал потребкооперацию. Позицию вы мою знаете. Насколько можно было ее спасать при той жестокой конкуренции и, скажу откровенно, накате, мы ее сохранили. И не особо рвутся к тому, чтобы крестьян обслуживать. А нам надо их обслуживать. Это соль земли нашей. Мы сами с тобой были крестьянами и являемся по природе своей, понимаем, что бросить людей в селах, деревнях, агрогородках, небольших поселках, да и в районных центрах, нельзя. Это треть населения Беларуси. И мы будем делать все для того, чтобы их поддержать.

Валерий Иванов назначен управляющим делами Президента Беларуси

Заметное кадровое решение дня. Глава государства назначил Валерия Иванова управляющим делами Президента. Прежде он возглавлял Белкоопсоюз. При выборе управленца на этот пост аргументами в пользу Иванова для Александра Лукашенко стали его опыт и жизненный путь. Человек от земли, начинал в СПК, работал в руководстве регионов, парламента, правительства и Администрации Президента. Нынешняя должность - среди 11 высших должностных лиц. Это значит, что в зоне внимания будут не только профильные вопросы, но и все, что происходит в стране.Управделами - масштабная структура. Под его крылом - ряд предприятий промышленного, строительного, сельскохозяйственного и туристического сектора. Но профессиональный бэкграунд Иванова поможет оперативно войти в курс дела!В ближайшее время Президент поручил запланировать встречу с основным составом Управления делами, чтобы обсудить стратегию работы на перспективу. Оценят и усилия руководителей предприятий. Важный момент - потребкооперация без грамотного управленца остаться не должна. Подбор менеджера на должность главы Белкоопсоюза - под ответственность Администрации Президента и Иванова лично. Разговор о проблемах сферы - тоже впереди.За Ивановым остается и еще одно важное направление. Он продолжит занимать пост уполномоченного представителя Президента по Брестской области. Регион и люди ему хорошо знакомы, так что рокировки в этой части не нужны.