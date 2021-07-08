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В Беларуси совершенствуются правовые условия осуществления внешнеторговой деятельности
08.07.2021 16:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня подписал указ №265 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь", которым совершенствуются правовые условия осуществления внешнеторговой деятельности. Об этом БЕЛТА сообщили в
Документ принят в целях приведения законодательных актов в соответствие с новой редакцией закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 30 июня 2020 года.-0-
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Документ принят в целях приведения законодательных актов в соответствие с новой редакцией закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 30 июня 2020 года.
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