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Нигерия заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью в нефтедобыче и сельском хозяйстве

08.07.2021 18:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нигерия заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью по ряду направлений, включая нефтедобычу и сельское хозяйство. Об этом было заявлено на состоявшейся 7 июля встрече посла Беларуси в Нигерии Вячеслава Бриля с секретарем Федерального правительства этой страны Боссом Мустафой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"В ходе встречи обсужден широкий комплекс вопросов белорусско-нигерийского взаимодействия в различных сферах, включая сельское хозяйство, нефтедобычу и нефтепереработку. Нигерийская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с Республикой Беларусь в упомянутых сферах, а также в области образования и информационно-коммуникационных технологий", - рассказали в МИД.

Босс Мустафа положительно отметил факт подписания белорусской стороной меморандумов о сотрудничестве с нигерийскими штатами Бенуэ, Имо и Экити, а также усилия посольства Беларуси по налаживанию взаимодействия двух стран в области профессионально-технического образования в рамках меморандума о сотрудничестве с Национальным директоратом по вопросам занятости Нигерии.

Во время встречи посла с министром сельского хозяйства и развития сельских районов Нигерии Муххамадом Сабо Наноно рассмотрены вопросы расширения сотрудничества между странами в области сельского хозяйства. Белорусская сторона передала приглашение от имени министра промышленности Беларуси Петра Пархомчика посетить Беларусь с визитом для ознакомления с промышленным потенциалом в области производства сельскохозяйственной техники и навесного оборудования.

Состоялась также встреча посла Беларуси с министром внутренних дел Нигерии Рауфом Арегбесолой. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности, гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций, включая обмен визитами делегаций профильных министерств.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В ходе встречи обсужден широкий комплекс вопросов белорусско-нигерийского взаимодействия в различных сферах, включая сельское хозяйство, нефтедобычу и...
 
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