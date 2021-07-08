Лучшие выпускники военных вузов получили из рук Президента Беларуси благодарности

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Офицерский корпус Беларуси - одна из важнейших опор белорусского государства. Сегодня лучшие выпускники военных вузов получили из рук Президента благодарности. Также, что редкость для компактной страны и силового блока, были вручены генеральские погоны. Главнокомандующий подчеркнул: миссия современного офицера - умение противостоять любым агрессивным действиям в отношении Беларуси. Сегодня такие удары уже, к сожалению, переходят в область локальных террористических атак, а поводы для агрессии берутся из воздуха.

Впрочем, белорусское государство продемонстрировало свою устойчивость, а офицерский корпус - умение защищать национальные интересы. Как чествовали офицеров на высшем уровне, знает Андрей Кривошеев.

Народная мудрость - солдаты и офицеры войн не начинают, они их заканчивают. В случае с Беларусью "ледяная война" - уже реальность, следующий этап - экономическое принуждение к развалу и точечный террор. В таких условиях подготовка офицерского корпуса для всего силового блока - это дело государственной важности. Не будет этой опоры, не будет и государства, как в Украине. Некому будет завершить нынешнее гибридное вторжение. Отсюда столь пристальное внимание Президента к элите офицерского корпуса.

Дворец Независимости и офицерская выправка. Первое, и второе - символы суверенитета. Цвет формы здесь не имеет значения. От Вооруженных сил до МВД, МЧС и таможни, в народе они просто силовики, т.е. сильная составляющая белорусского государства. За плечами выпускников - годы безупречной службы, новые компетенции и лидерские качества. Впереди - новые должности и новый фронт работ. Более сложный и опасный, с учетом внешних условий. К этому готовит Президент элиту силового блока на торжественной церемонии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В современных условиях особое значение приобретают верность долгу, интеллект, профессиональные знания. Поэтому я вижу в вас и офицеров-патриотов, людей чести и долга, и высококлассных специалистов, командиров и начальников, способных противостоять любым агрессивным действиям в отношении Беларуси. На наших глазах шаг за шагом, последовательно разрушается архитектура международной безопасности. Многосторонние мировые площадки, призванные поддерживать мир и безопасность на планете, деградировали и демонстрируют неспособность эффективно выполнять свои функции. Стратегическое соперничество сильных мира грозит перейти в иную, более опасную фазу. При этом наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь.







Подготовка заказных убийств из-за рубежа, атака на узел связи флота России в Вилейке, переброска оружия и боевиков через границу. Это тоже сегодня называется "международной политикой", хотя по факту - терроризм. Общество рассчитывало, что после Югославии в Европе такое невозможно, но затем была Украина с госпереворотом, а теперь, почти не стесняясь, говорят о "белорусском кейсе".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Война начнется изнутри, с разрушения умов наших людей. Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране и уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. Об этом мы говорили. В этом суть нашей Концепции национальной безопасности. Каждую неделю вскрываются все новые факты гибридной агрессии против Беларуси, но говорят силовики по-прежнему не все. Особенность профессии.

Особенность гибридной войны. Диверсии и информационный экстремизм совмещается с войной экономической. Атакуют не фронтами, как 80 лет назад, фронт и хаос пытаются выстроить изнутри. Лишение суверенитета - лишь первая цель. Дальше захват собственности, удар по союзнику по кратчайшему направлению. Есть ли возможность выстоять? Да. Если есть воля и свой выбор настоящего и будущего.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление. Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось. Мы не хотим воевать. У нас нет такой цели. Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира. Но мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим. В то же время у нас есть чем ответить тем силам, которые пытаются играть мускулами на наших западных рубежах. С этой целью развивается военная организация государства, основу которой составляют Вооруженные силы. Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе. Разумеется, ее главная ценность - это люди, вы - офицеры, генералы, солдаты, для которых защита родного дома, Беларуси является и профессией, и смыслом жизни.Жесткую проверку на прочность силовики прошли летом-осенью прошлого года. Выдержали, сохранив верность присяге. Каждый на своем месте.

Ольга Соколовская - подполковник милиции. В МВД ведет самое близкое к людям направление - участковые инспекторы. На местах они не просто охрана правопорядка, а еще и психологи, "мировые судьи", те, кто останавливают преступность на этапе замысла.

Всего благодарность Президента сегодня во Дворце Независимости объявили 16 офицерам. Среди них выпускники факультета Генштаба - оперативно-тактическое звено нашей армии. Любой служивший знает - на этом звене как на фундаменте стоит успех любой военной стратегии.

Среди награжденных сегодня и выпускники российских военных альма-матер. Логика очевидна. Союзник имеет реальный боевой опыт в условиях современных конфликтов. Плюс совместная учеба сказывается на эффективности защиты союзных рубежей. Первый тест совсем скоро на учении "Запад-2021".

Свои задачи сегодня получило каждое силовое ведомство. МВД - приоритет справедливость. Пограничники - отпор внешним провокациям и трансграничной преступности. Спецслужбы - пресечение терроризма на стадии преступного замысла.

Спасение как профессия и смысл жизни

У спасателей свой фронт - кроме природной стихии, добавился рукотворный экстремизм.

Сергей Асташов выбрал призвание спасателя еще в школе. Сам из Орши. Дважды становился лучшим инспектором в Витебской области. Сегодня уже подполковник, но приоритет не поменял со школьной скамьи: главное - это люди, команда, преданность делу и долгу.

Генеральская ответственность

Высшая ступенька людей в форме - погоны генерала. Генеральских должностей в Беларуси совсем немного, так что каждый на виду и с особой ответственностью за свое направление национальной безопасности. От экономической - III ранг госсоветника присвоен начальнику Витебской таможни Павлу Лобачеву - до прав граждан - Сергей Удовиков отныне генерал-майор юстиции. Еще один вектор - территориальная оборона. С 6 июля проводится комплексная проверка в Гродненской области. Умения защищать свою землю, когда каждый мужчина - тренированный воин, каждый дом - крепость, переоценить сложно.

Долг и жизнь - Отечеству, честь - никому

Торжественная церемония короткая, по-офицерски строгая и без лишнего пафоса. В завершение и уже без протокола глава государства обратился к офицерскому собранию по-мужски.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Военнослужащие силовых подразделений так высоко подняли планку действий по защите нашего Отечества, что удерживать ее на такой высоте будет непросто. Но мы люди военные, еще раз подчеркиваю, деваться нам некуда. Долг и жизнь - Отечеству, честь - никому. Этот офицерский кодекс старше современной суверенной Беларуси в 4 раза, но каждое новое поколение людей в форме на каждом сложном вираже истории доказывает его справедливость.





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