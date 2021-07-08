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Украина введет персональные санкции в отношении 52 граждан Беларуси
09.07.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Предложения по применению специальных санкций и других ограничительных мер содержатся в документе, который внес кабинет министров Украины на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).
Об этом говорится в распоряжении правительства №749 от 7 июля,
В список попали следующие лица:
Вышеперечисленным гражданам запрещен въезд и транзит через территорию Украины, их активы будут блокироваться.
Отмечается, что такое решение связано с решением Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введение санкций к физическим лицам, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.
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Предложения по применению специальных санкций и других ограничительных мер содержатся в документе, который внес кабинет министров Украины на рассмотрение Совета...
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