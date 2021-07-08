Украина введет персональные санкции в отношении 52 граждан Беларуси

Предложения по применению специальных санкций и других ограничительных мер содержатся в документе, который внес кабинет министров Украины на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Об этом говорится в распоряжении правительства №749 от 7 июля, передает interfax.by. Ограничения вводятся с целью защиты национальных интересов.

В список попали следующие лица:

Юрий Караев - помощник президента Беларуси - инспектор по Гродненской области с 29 октября 2020 года, бывший министр внутренних дел, генерал-майор милиции;

Иван Кубраков - министр внутренних дел республики с 29 октября 2020 года и ряд его заместителей;

Иван Соколовский - начальник Минского следственного изолятора «Окрестино»;

Валерий Вакульчик - помощник президента - инспектор по Брестской области с 29 октября 2020, бывший председатель Комитета государственной безопасности Беларуси;

Виктор Лукашенко - советник президента Беларуси по вопросам национальной безопасности, член Совбеза республики (сын Александра Лукашенко);

Игорь Сергеенко - глава администрации президента;

Иван Тертель - председатель КГБ и несколько его заместителей;

Иван Носкевич - председатель Следственного комитета Беларуси и ряд его заместителей;

Петр Миклашевич - председатель Конституционного суда Беларуси;

Лидия Ермошина - председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси и более десятка ее подчиненных.

Вышеперечисленным гражданам запрещен въезд и транзит через территорию Украины, их активы будут блокироваться.

Отмечается, что такое решение связано с решением Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введение санкций к физическим лицам, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.