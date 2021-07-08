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Украина введет персональные санкции в отношении 52 граждан Беларуси

09.07.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Предложения по применению специальных санкций и других ограничительных мер содержатся в документе, который внес кабинет министров Украины на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Об этом говорится в распоряжении правительства №749 от 7 июля, передает interfax.by. Ограничения вводятся с целью защиты национальных интересов.

В список попали следующие лица:

  • Юрий Караев - помощник президента Беларуси - инспектор по Гродненской области с 29 октября 2020 года, бывший министр внутренних дел, генерал-майор милиции;
  • Иван Кубраков - министр внутренних дел республики с 29 октября 2020 года и ряд его заместителей;
  • Иван Соколовский - начальник Минского следственного изолятора «Окрестино»;
  • Валерий Вакульчик - помощник президента - инспектор по Брестской области с 29 октября 2020, бывший председатель Комитета государственной безопасности Беларуси;
  • Виктор Лукашенко - советник президента Беларуси по вопросам национальной безопасности, член Совбеза республики (сын Александра Лукашенко);
  • Игорь Сергеенко - глава администрации президента;
  • Иван Тертель - председатель КГБ и несколько его заместителей;
  • Иван Носкевич - председатель Следственного комитета Беларуси и ряд его заместителей;
  • Петр Миклашевич - председатель Конституционного суда Беларуси;
  • Лидия Ермошина - председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси и более десятка ее подчиненных.

Вышеперечисленным гражданам запрещен въезд и транзит через территорию Украины, их активы будут блокироваться.

Отмечается, что такое решение связано с решением Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введение санкций к физическим лицам, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.

 
 
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Предложения по применению специальных санкций и других ограничительных мер содержатся в документе, который внес кабинет министров Украины на рассмотрение Совета...
 
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