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Литва сегодня начинает строить заграждение на границе с Беларусью

09.07.2021 13:07 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О начале возведения проволочного заграждения на границе с Беларусью сообщил пресс-секретарь литовской госпогранслужбы Гедрюс Мишутис.

«Солдаты должны начать строительство», - сказал он утром 9 июля. И добавил, что заграждение будет строиться на участке границы в районе Друскининкая.

Длина заграждения составит на первом этапе составит 30 километров. Действия литовцев направлены на сдерживание потока нелегальных мигрантов, который поступает с территории Беларуси.

7 июля стало известно, что литовские власти решили построить стену на границе с Беларусью, чтобы остановить поток нелегалов, которые приходят в страну из Беларуси. 

Всего с начала года общее количество нелегалов, задержанных на литовско-белорусской границе, превысил 1500, что в 18 раз превышает показатель за весь 2020 год (81). 

Также сообщается, что президент Литвы Гитанас Науседа 12 июля соберет Государственный совет обороны. Будет обсуждаться ситуация на белорусско-литовской границе. Официальные представители Науседы называют ситуацию на границе «гибридной атакой Беларуси против Литвы». 

 
 
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О начале возведения проволочного заграждения на границе с Беларусью сообщил пресс-секретарь литовской госпогранслужбы Гедрюс Мишутис.
 
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