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Литва сегодня начинает строить заграждение на границе с Беларусью
09.07.2021 13:07 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
О начале возведения проволочного заграждения на границе с Беларусью сообщил пресс-секретарь литовской госпогранслужбы Гедрюс Мишутис.
«Солдаты должны начать строительство», - сказал он утром 9 июля. И добавил, что заграждение будет строиться на участке границы в районе Друскининкая.
Длина заграждения составит на первом этапе составит 30 километров. Действия литовцев направлены на сдерживание потока нелегальных мигрантов, который поступает с территории Беларуси.
7 июля стало известно, что литовские власти
Всего с начала года общее количество нелегалов, задержанных на литовско-белорусской границе, превысил 1500, что в 18 раз превышает показатель за весь 2020 год (81).
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О начале возведения проволочного заграждения на границе с Беларусью сообщил пресс-секретарь литовской госпогранслужбы Гедрюс Мишутис.
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