Литва сегодня начинает строить заграждение на границе с Беларусью

О начале возведения проволочного заграждения на границе с Беларусью сообщил пресс-секретарь литовской госпогранслужбы Гедрюс Мишутис.

«Солдаты должны начать строительство», - сказал он утром 9 июля. И добавил, что заграждение будет строиться на участке границы в районе Друскининкая.

Длина заграждения составит на первом этапе составит 30 километров. Действия литовцев направлены на сдерживание потока нелегальных мигрантов, который поступает с территории Беларуси.

7 июля стало известно, что литовские власти решили построить стену на границе с Беларусью, чтобы остановить поток нелегалов, которые приходят в страну из Беларуси.

Всего с начала года общее количество нелегалов, задержанных на литовско-белорусской границе, превысил 1500, что в 18 раз превышает показатель за весь 2020 год (81).