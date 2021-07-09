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Беларусь и Индия заявили о намерении расширять взаимодействие по всем вопросам повестки дня

09.07.2021 15:41 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние и перспективы белорусско-индийских отношений в различных сферах обсуждены во время встречи посла Беларуси в Индии Андрея Ржеусского с заместителем министра иностранных дел Индии Ренатой Сандху. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии в Индии.

Дипломаты обсудили состояние и перспективы белорусско-индийских отношений в политической, торговой и научно-технической сферах, возможность проведения в текущем году белорусско-индийских контактов на различных уровнях, другие актуальные направления взаимодействия.

"Отдельно было рассмотрено взаимодействие в международных организациях, а также оказание взаимной поддержки на выборах в органы и учреждения международных организаций", - добавили в посольстве.

Стороны выразили взаимное удовлетворение дружественным и конструктивным характером двустороннего сотрудничества, приверженность дальнейшему расширению взаимодействия по всем вопросам двусторонней повестки дня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Дипломаты обсудили состояние и перспективы белорусско-индийских отношений в политической, торговой и научно-технической сферах, возможность проведения в текущем...
 
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